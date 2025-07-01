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Опрос показал, что четверть американцев считают США диктатурой

Согласно опросу, проведенному компанией YouGov, 24 процента американцев считают США диктатурой, при этом только половина граждан страны убеждены, что Штаты являются демократическим государством.

Согласно опросу, проведенному компанией YouGov, 24 процента американцев считают США диктатурой, при этом только половина граждан страны убеждены, что Штаты являются демократическим государством.

24 процента респондентов согласились с утверждением о диктатуре в США (35 процента демократов и семь процентов республиканцев). 57 процентов опрошенных не согласны с этим утверждением, а 19 процентов не определились с ответом.

Демократией США считают лишь 50 процентов опрошенных, 28 процентов придерживаются противоположного мнения, а 22 процента затруднились с ответом. Более четверти (27 процентов) респондентов-республиканцев не считают США демократией.

Более половины (56 процентов) опрошенных полагают, что США находятся в конституционном кризисе, а 28 процентов придерживаются противоположного мнения, гласят результаты опроса.

Опрос проводился 16−18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев, погрешность составляет 4,2 процента.

Также стало известно, что согласно данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, 79,3 процента россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а 76,3 процента одобряют его работу на посту главы государства. Недоверие выразили 16,5 процента опрошенных, не одобряют деятельность президента 14,7 процента. Результаты опубликованы в пятницу, 27 июня.