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В Иркутске пройдут учения МЧС в ТЦ «Кипарис»

Спасатели отработают действия при тушении пожаров в месте массового пребывания людей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сегодня, 1 июля, в 11.00 в мебельно-торговом центре «Кипарис» в Иркутске на улице Трактовой пройдут пожарно-тактические учения. В мероприятии задействуют силы и технику Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Учения проводятся для отработки действий при тушении пожаров на объекте с большим количеством людей. Жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, что ранее пожарно-тактические учения прошли в общежитии ИРНИТУ в 11.00. К ним также привлекался пожарно-спасательный гарнизон Иркутска.