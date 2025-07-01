В Иркутске пройдут учения МЧС в ТЦ «Кипарис»

Сегодня, 1 июля, в 11.00 в мебельно-торговом центре «Кипарис» в Иркутске на улице Трактовой пройдут пожарно-тактические учения. В мероприятии задействуют силы и технику Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.