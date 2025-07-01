Гонка с препятствиями ECO RACE состоялась в Усолье-Сибирском

От имени Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева открыл гонку с препятствиями заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Кузьмин. «Совместная работа Правительства области и “Росатома” активно развивается в направлении экологической безопасности. Особое внимание уделяется вопросам ликвидации накопленного экологического ущерба на территории бывшего “Химпрома”. Это важный шаг к оздоровлению окружающей среды и улучшению качества жизни местных жителей. Социальная ответственность корпорации проявляется не только в экологических проектах, но и в поддержке городских инициатив. Ярким примером такого взаимодействия служит организация спортивной гонки ECO RACE. Это мероприятие не только популяризирует здоровый образ жизни среди горожан, но и способствует формированию экологической культуры в обществе», — подчеркнул Георгий Кузьмин.