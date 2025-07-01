Гонка с препятствиями ECO RACE состоялась в Усолье-Сибирском

Соревнование собрало более 250 жителей Приангарья и других регионов страны разного возраста, которые продемонстрировали не только физическую подготовку, но и командный дух. ECO RACE — масштабное спортивное мероприятие, которое проходит в регионах реализации экологических проектов. В Усолье-Сибирском с 2020 года идет работа по ликвидации накопленного экологического вреда и рекультивации территории бывшего предприятия «Усольехимпром», строится экотехнопарк «Восток», реализуются социальные, образовательные, культурные, спортивные проекты, — отметил руководитель проектного офиса «Усолье-Сибирское» ФГУП «Федеральный экологический оператор» Госкорпорации «Росатом» Евгений Гуков.
По информации пресс-службы облправительства, гонка в Усолье-Сибирском проходит уже во второй раз на территории стадиона «Химик» и озера Молодежное. На трассе протяженностью 4 км было расположено более 10 искусственных препятствий, которые спортсмены преодолевали индивидуально или в команде. Если некоторые этапы казались сложными, их можно было заменить простыми штрафными упражнениями.
«Спорт давно стал моим увлечением, здоровой привычкой. Стараюсь не пропускать подобные масштабные мероприятия, которые проходят у нас в области. В гонке ECO RACE участвовал во второй раз», — поделился участник гонки, усольчанин Евгений Судницин.
От имени Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева открыл гонку с препятствиями заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Кузьмин. «Совместная работа Правительства области и “Росатома” активно развивается в направлении экологической безопасности. Особое внимание уделяется вопросам ликвидации накопленного экологического ущерба на территории бывшего “Химпрома”. Это важный шаг к оздоровлению окружающей среды и улучшению качества жизни местных жителей. Социальная ответственность корпорации проявляется не только в экологических проектах, но и в поддержке городских инициатив. Ярким примером такого взаимодействия служит организация спортивной гонки ECO RACE. Это мероприятие не только популяризирует здоровый образ жизни среди горожан, но и способствует формированию экологической культуры в обществе», — подчеркнул Георгий Кузьмин.
В рамках мероприятия была организована анимационная программа, выступали творческие коллективы Усолья-Сибирского. Победителем ECO RACE в женской категории стала Евгения Нестерова, в мужской — Павел Щучинов, в командном зачете — сборная «Ураган», среди юниоров лучшие — Вера Винеченко и Артем Червонин.
В номинации «самая активная команда» отметили сборную «КросАтом», «самой спортивной командой» названа сборная «Внучата Кадышевой». Все участники гонки получили футболки и памятные медали.