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Эксперт Кондратьев назвал хитрый способ борьбы с дронами ВСУ

Сбивать вражеские БПЛА с использованием веревки или палки могут только опытные операторы беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появилось видео, как сбивают дрон ВСУ с использованием обычной веревки. Новый способ борьбы с беспилотниками противника оценил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Действительно, каждый день появляются новые способы для борьбы с дронами ВСУ. С использованием веревки — один из них. Его отличает дешевизна этого способа. Веревка попадает в винтомоторную группу, наматывается на винт, блокируя его, и дрон падает. Этот способ применяться применяться для борьбы с любыми мультироторными дронами, в том числе, с “Бабой-Ягой”», — рассказал Кондратьев.

По словам эксперта, подобным способом, чтобы сбивать дроны противника, используют палки.

«Это работает только против дронов мультироторного типа. Важно, что для такой работы по уничтожению дронов нужно обладать хорошими навыками управления беспилотниками», — добавил он.

Ранее в Сети появилось видео, зафиксировавшее, как дрон-охотник сбивает беспилотник ВСУ с использованием обычной веревки.

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