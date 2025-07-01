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Режиссёра Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине

Соответствующая персональная карточка есть на сайте базы СБУ.

Источник: Аргументы и факты

Российского режиссёра Никиту Михалкова объявили в розыск по «линии» Службы безопасности Украины, об этом свидетельствуют сведения на сайте базы СБУ.

В персональной карточке Михалкова указано, что ему присвоен «статус разыскиваемого» ещё в марте 2022 года.

На Украине режиссёра также внесли в базу сайта «Миротворец». Это ресурс был запущен в 2014 году. Его цель — идентифицировать и публиковать информацию о всех, кто, по мнению создателей, якобы представляет угрозу нацбезопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Михалков подал в суд на Украину из-за загрязнения воды в Республике Крым.

Кроме того, он заявил, что западные государства обманули молодёжь на Украине.