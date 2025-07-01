В Канске 11-месячный ребенок выпал из окна

Мальчик был дома с мамой. Пока женщина была на кухне, малыш уполз в спальню, залез на диван, затем на подоконник и облокотился на москитную сетку. Та не выдержала вес ребенка, и он выпал в открытое окно.
Как сообщили в ГУ МВД России по краю, мальчик был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами.
Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения полиции и на учете не состояла.
Правоохранители напоминают родителям: москитная сетка не защищает от падений, и оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время крайне опасно.