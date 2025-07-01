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В Канске 11-месячный ребенок выпал из окна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске полиция начала проверку по факту падения 11-месячного ребенка из окна второго этажа.

Источник: НИА Красноярск

Мальчик был дома с мамой. Пока женщина была на кухне, малыш уполз в спальню, залез на диван, затем на подоконник и облокотился на москитную сетку. Та не выдержала вес ребенка, и он выпал в открытое окно.

Как сообщили в ГУ МВД России по краю, мальчик был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами.

Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения полиции и на учете не состояла.

Правоохранители напоминают родителям: москитная сетка не защищает от падений, и оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время крайне опасно.