Боец Петр Семенов из Нукутского района героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Петр Семенов из Нукутского района. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, бойца не стало 20 марта 2025 года.
— Петр Семенов родился в деревне Тангуты, рос добрым, любознательным, целеустремленным и общительным парнем. В школьные годы принимал активное участие в различных мероприятиях. Позже учился в Заларинском агропромышленном техникуме, — рассказывают в пресс-службе администрации.
В 2017 году Петр был призван в армию, служил в Дагестане. «За ленточку» отправился в сентябре 2024 года, заключив контракт. Пал во время выполнения боевого задания в возрасте 31 года. В памяти родных и близких он навеки останется отзывчивым и светлым человеком.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что гвардии сержант Галсан Цыбиков из Бурятии погиб в зоне СВО.