Боец Петр Семенов из Нукутского района героически погиб в зоне СВО

В 2017 году Петр был призван в армию, служил в Дагестане. «За ленточку» отправился в сентябре 2024 года, заключив контракт. Пал во время выполнения боевого задания в возрасте 31 года. В памяти родных и близких он навеки останется отзывчивым и светлым человеком.