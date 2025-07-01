«Повышение уровня безопасности»: в Омске изменили объяснение по сбоям мобильного интернета

В понедельник, 30 июня 2025 года, омичи продолжили сообщать о сбоях в работе мобильного интернета у нескольких операторов. Также жители начали высказывать недовольство о том, что плату за связь им приходится вносить исправно, тогда как услуга не предоставляется в полном объеме.