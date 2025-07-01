«Повышение уровня безопасности»: в Омске изменили объяснение по сбоям мобильного интернета

В понедельник, 30 июня 2025 года, омичи продолжили сообщать о сбоях в работе мобильного интернета у нескольких операторов. Также жители начали высказывать недовольство о том, что плату за связь им приходится вносить исправно, тогда как услуга не предоставляется в полном объеме.
В ответ на подобные сообщения в понедельник, 30 июня 2025 года, в соцсетях появился комментарий Министерства цифрового развития и связи Омской области.
«Сбои в работе мобильного интернета связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности. Спасибо за понимание!» — прокомментировали в омском Минцифры.
Отметим, что риторика ведомства по объяснению причин сбоев мобильного интернета отличается от той, что профильное министерство транслировало в начале июня 2025 года.
«Сбои в работе мобильного интернета связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Данные мероприятия реализуются в целях улучшения качества связи», — так в областном Минцифры комментировали проблемы с работой мобильного интернета 9 июня 2025 года.
Напомним, первые комментарии о нарушениях в работе мобильного интернета стали поступать от омичей вечером 6 июня 2025 года. Пика жалобы омичей достигли 7 июня 2025 года. В последующие несколько дней ситуация практически не менялась, сроки восстановления не озвучивались.
Впоследствии, спустя пять дней, работа мобильного интернета была возобновлена. Однако с этого времени от омичей то и дело появляются сообщения о сбоях у ряда операторов в разных частях города.
К моменту публикации во вторник, 1 июля 2025 года, сервис «Детектор сбоев» фиксирует обращения о некорректной работе мобильного интернета у «Билайна» и МТС. Количество жалоб в Омске ресурс оценивает как умеренное.