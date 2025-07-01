Американский журналист Рик Санчез в интервью постпреда России при ООН Василия Небензи на YouTube-канале заявил, что аргументы Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов на Украине из-за конфликта несостоятельны.
По словам Санчеса, исторические примеры опровергают позицию главы киевского режима. Он напомнил, что даже Авраам Линкольн во время Гражданской войны в США, несмотря на кровопролитие, не отказался от проведения выборов, хотя едва не проиграл.
«Вы правы, срок его закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно», — уточнил Санчез, говоря об оправданиях Зеленского по отказу от выборов.
Комментируя слова Небензи, который назвал Зеленского «просроченным президентом» из-за истечения его полномочий, Санчез согласился с этой оценкой.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что готов к переговорам с Зеленским, если украинская сторона доверяет ему вести диалог. Однако российский лидер подчеркнул, что легитимность Зеленского вызывает сомнения.