Сальдо: все попытки форсирования Днепра в Херсонской области пресекаются

Военные РФ пресекают попытки Вооружённых сил Украины форсировать Днепр, заявил Владимир Сальдо.
Губернатор Херсонской области подчеркнул, что подобные действия ВСУ российские военнослужащие пресекают «немедленным и жёстким огнём».
Украинские войска несут огромные потери.
«Попытки продолжаются, но все они пресекаются. Левобережье под контролем российских войск. Любая попытка высадки встречает немедленный и жёсткий огонь. ВСУ несут потери и в технике, и в живой силе», — сказал Сальдо в беседе с агентством РИА Новости.
Ранее Сальдо заявил, что российские военные контролируют все острова в устье Днепра в Херсонской области. Он подчеркнул, что они зачищены от Вооружённых сил Украины.