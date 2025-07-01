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Сальдо: все попытки форсирования Днепра в Херсонской области пресекаются

Украинские войска несут огромные потери в Херсонской области.

Источник: Аргументы и факты

Военные РФ пресекают попытки Вооружённых сил Украины форсировать Днепр, заявил Владимир Сальдо.

Губернатор Херсонской области подчеркнул, что подобные действия ВСУ российские военнослужащие пресекают «немедленным и жёстким огнём».

Украинские войска несут огромные потери.

«Попытки продолжаются, но все они пресекаются. Левобережье под контролем российских войск. Любая попытка высадки встречает немедленный и жёсткий огонь. ВСУ несут потери и в технике, и в живой силе», — сказал Сальдо в беседе с агентством РИА Новости.

Ранее Сальдо заявил, что российские военные контролируют все острова в устье Днепра в Херсонской области. Он подчеркнул, что они зачищены от Вооружённых сил Украины.