Сальдо: все попытки форсирования Днепра в Херсонской области пресекаются

«Попытки продолжаются, но все они пресекаются. Левобережье под контролем российских войск. Любая попытка высадки встречает немедленный и жёсткий огонь. ВСУ несут потери и в технике, и в живой силе», — сказал Сальдо в беседе с агентством РИА Новости.