Большинство американцев не исключают краха экономики США

Порядка 45% жителей США считают, что в стране может наступить полный экономический крах. По их мнению, это произойдет в течение 10 лет, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.
Интересно, что обратного мнения придерживаются лишь 41% американцев.
Такой же процент опрошенный считает, что США перестанут быть мировой сверхдержавой в течение ближайших 10 лет. С ними не согласны 40% респондентов, которые уверены, что Штаты сохранят свое положение на мировой арене и в будущем.
Ранее сообщалось, что почти четверть американцев назвали США государством с диктатурой.