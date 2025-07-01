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Большинство американцев не исключают краха экономики США

Порядка 45% жителей США считают, что в стране может наступить полный экономический крах.

Порядка 45% жителей США считают, что в стране может наступить полный экономический крах. По их мнению, это произойдет в течение 10 лет, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.

Интересно, что обратного мнения придерживаются лишь 41% американцев.

Такой же процент опрошенный считает, что США перестанут быть мировой сверхдержавой в течение ближайших 10 лет. С ними не согласны 40% респондентов, которые уверены, что Штаты сохранят свое положение на мировой арене и в будущем.

Ранее сообщалось, что почти четверть американцев назвали США государством с диктатурой.