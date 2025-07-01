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Уже второй аэропорт за последние часы ограничил перелеты

В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Аэропорт Ульяновска ввел ограничения на полеты.

В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)», — говорится в сообщении Росавиации. Оно размещено в telegram-канале ведомства.

Это уже второй аэропорт за последние часы, который ограничил перелеты. В Росавиации уточнили, что это было сделано для безопасности пассажиров. Несколькими часами ранее соответствующие ограничения вводились в Саратове.