Уже второй аэропорт за последние часы ограничил перелеты

Аэропорт Ульяновска ввел ограничения на полеты.
В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)», — говорится в сообщении Росавиации. Оно размещено в telegram-канале ведомства.
Это уже второй аэропорт за последние часы, который ограничил перелеты. В Росавиации уточнили, что это было сделано для безопасности пассажиров. Несколькими часами ранее соответствующие ограничения вводились в Саратове.