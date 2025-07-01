В Роспатенте рассказали, какие слова чаще всего встречаются в названиях российских брендов

— Если выделить самые распространенные слова, то среди них будет, к примеру, «звезда» — близкий еще с советских времен символ и товарный знак. Это слово часто встречается в сочетании графикой и с другими словами. В наших базах данных зарегистрировано более 700 товарных знаков, связанных с этим словом, — пояснил Зубова.