В Роспатенте рассказали, какие слова чаще всего встречаются в названиях российских брендов

В России с каждым годом растет интерес к регистрации товарных знаков. Только за прошлый год было подано свыше 137 тысяч заявок от отечественных компаний. Руководитель Роспатента Юрий Зубов в открытой студии KP.RU на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) рассказал, какие слова или выражения чаще всего встречаются в наименованиях российских брендов.
— Если выделить самые распространенные слова, то среди них будет, к примеру, «звезда» — близкий еще с советских времен символ и товарный знак. Это слово часто встречается в сочетании графикой и с другими словами. В наших базах данных зарегистрировано более 700 товарных знаков, связанных с этим словом, — пояснил Зубова.
По его словам, российское законодательство в сфере интеллектуальной собственности позволяет гибко подходить к созданию брендов. Заявители могут комбинировать слова с визуальными элементами, что дает гораздо больше возможностей для индивидуального оформления названий.
— Также очень популярно «семья» — очень важное сегодня слово, оно ассоциируется с добрым и приятным. Более 370 словосочетаний, графических товарных знаков зарегистрировано с этим словом, — добавил глава Роспатента.
Еще одно популярное слово — «любовь», которое понятно и дорого каждому. По данным Роспатента, с его использованием зарегистрировано примерно 200−300 товарных знаков.