Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер фильма «Испытание» Марк Брокау ушел из жизни

На 67-м году жизни умер знаменитый американский театральный постановщик Марк Брокау.

На 67-м году жизни умер знаменитый американский театральный постановщик Марк Брокау.

Он ушел в мир иной 29 июня 2025 года вследствие длительного противостояния онкологическому недугу, информирует Broadway World.

Марк Брокау появился на свет в 1958 году, взросление проходило в Аледо (штат Иллинойс), завершил обучение в Йельской школе драматического искусства. Приобрёл известность благодаря внебродвейским спектаклям, отмеченным многочисленными театральными наградами.

Режиссёр реализовывал проекты на площадках Playwrights Horizons, Vineyard Theatre, The New Group, Second Stage Theatre, Lincoln Center, Manhattan Theatre Club, Signature Theatre, Roundabout Theatre.

В частности, на Бродвее им были созданы спектакли «Безрассудный», «Верная жена», «Плакса», «Золушка».

Кинематографическое наследие режиссера включает картину «Испытание» с участием Сары Джессики Паркер.

Читайте также: Скончался главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов.