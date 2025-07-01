Режиссер фильма «Испытание» Марк Брокау ушел из жизни

Марк Брокау появился на свет в 1958 году, взросление проходило в Аледо (штат Иллинойс), завершил обучение в Йельской школе драматического искусства. Приобрёл известность благодаря внебродвейским спектаклям, отмеченным многочисленными театральными наградами.