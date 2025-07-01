Глава Роспатента объяснил, зачем ушедшие компании регистрируют товарные знаки в России

В России продолжают регистрировать товарные знаки даже те иностранные компании, которые официально ушли с рынка. Глава Роспатента Юрий Зубов объяснил, почему это происходит и что на самом деле означает такая регистрация. Об этом он рассказал в открытой студии KP.RU на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2025.