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Глава Роспатента объяснил, зачем ушедшие компании регистрируют товарные знаки в России

Юрий Зубов: Регистрация товарных знаков не означает возвращение компаний.

Источник: Комсомольская правда

В России продолжают регистрировать товарные знаки даже те иностранные компании, которые официально ушли с рынка. Глава Роспатента Юрий Зубов объяснил, почему это происходит и что на самом деле означает такая регистрация. Об этом он рассказал в открытой студии KP.RU на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2025.

— Действительно, это интересный фактор для общества, для СМИ, когда поступают заявки от зарубежных компаний, которые заявили о своем уходе с российского рынка. Здесь важна сама природа товарных знаков — возможность защитить свою продукцию, бренд, репутацию от подделок, контрафакта, дискредитации, — уточнил Зубов.

По его словам, товарный знак — это защита бренда, репутации и продукции от подделок и недобросовестного использования. Многие компании регистрировали свои знаки еще раньше, а срок действия такой регистрации — 10 лет. Когда он заканчивается, нужно продлевать.

— Если иностранные компании подают заявки на продление регистрации своих брендов, нельзя однозначно сказать, возвращаются они или нет. Это вопрос, скорее, сохранения репутации, устойчивости бренда, возможности его защиты, — отметил глава Роспатента.

Во многих странах, где компании официально не ведут деятельность, они все равно продолжают оформлять и продлевать товарные знаки, заявил Зубов. Это вовсе не говорит о том, что их товары обязательно появятся на этих рынках.