В Омской области собрали первую костянику

В северных районах Омской области начали собирать первую костянику. Фотографии с первыми находками уже появились в популярном сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в соцсети «ВКонтакте».
Омич, который выложил снимки, рассказал, что ягод пока немного — собрал буквально горсть, чтобы попробовать.
Помимо костяники, в лесах Омской области сейчас уже идёт сезон лесной клубники. Она встречается как мелкая, так и крупная, в зависимости от местности. Многие омичи уже отправились в леса за первыми летними дарами природы.
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