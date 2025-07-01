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В Омской области собрали первую костянику

Ягод пока немного.

Источник: Om1 Омск

В северных районах Омской области начали собирать первую костянику. Фотографии с первыми находками уже появились в популярном сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в соцсети «ВКонтакте».

Омич, который выложил снимки, рассказал, что ягод пока немного — собрал буквально горсть, чтобы попробовать.

Помимо костяники, в лесах Омской области сейчас уже идёт сезон лесной клубники. Она встречается как мелкая, так и крупная, в зависимости от местности. Многие омичи уже отправились в леса за первыми летними дарами природы.

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«Ягод очень много»: омичи рассказали, где вёдрами собирают лесную клубнику.