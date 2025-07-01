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Украина перешла на европейский стандарт напряжения в электросетях

Поменялся также диапазон дополнительных отклонений в напряжении.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Европейский стандарт напряжения в электрической сети 230 В вместо 220 В начал действовать на Украине с 1 июля.

Эти изменения были внесены Национальной комиссией Украины в кодекс систем распределения 2018 года. По заверению регулятора, переход «окажет положительное влияние на качество электроснабжения» и «будет способствовать повышению энергоэффективности».

На Украине поменялся также диапазон дополнительных отклонений в напряжении — он будет составлять от 207 до 253 В. Ранее это значение колебалось от 198 до 242 В. Новый стандарт, по утверждению комиссии, не должен повлиять на качество работы бытовых электроприборов и приводить к их возгоранию.

Если напряжение выйдет за пределы нормы, украинцам придется обращаться в соответствующие службы и ждать выполнения запроса в течение 15 рабочих дней.