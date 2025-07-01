Украина перешла на европейский стандарт напряжения в электросетях

На Украине поменялся также диапазон дополнительных отклонений в напряжении — он будет составлять от 207 до 253 В. Ранее это значение колебалось от 198 до 242 В. Новый стандарт, по утверждению комиссии, не должен повлиять на качество работы бытовых электроприборов и приводить к их возгоранию.