В Азербайджане уничтожена партия луковых колец в 639 кг из России

Позднее Coca-Cola объявила об изъятии с рынка нескольких партий напитков в связи с выявлением в них пластиковых примесей. Согласно данным FDA, компания отозвала часть продукции в первых числах марта. В общей сложности было изъято 864 ящика, что составило более чем 10 000 единиц товара. В прошлом году японский производитель Kobayashi Pharmaceutical начал изучение обстоятельств гибели 76 человек, которые могли скончаться после употребления выпускаемых компанией пищевых добавок. До этого производитель отзывал партии продукции, которые могли быть связаны с летальными исходами.