В Азербайджане уничтожена партия луковых колец в 639 кг из России

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) уничтожило крупную партию российских луковых колец весом 639 кг. Как сообщает Media.az со ссылкой на ведомство, продукция была изъята из оборота в связи с обнаружением опасных микроорганизмов.
При этом в официальном заявлении не содержится информации о конкретных видах обнаруженных бактерий и возможных путях их проникновения в продукт. Отсутствуют также данные о проведении повторных экспертиз для верификации результатов.
Согласно данным издания, вся товарная партия была утилизирована в полном соответствии с действующими нормативными требованиями.
Ранее французский косметический гигант L'Oreal инициировал отзыв всей продукции линейки средств против акне на американском рынке после выявления в составе опасного канцерогена — бензола.
Как уточняется в сообщении, действующее вещество — бензоилпероксид, обладающий антибактериальными свойствами. Однако, как отмечается, это соединение может распадаться с образованием бензола — вещества, связанного с риском развития лейкемии.
Позднее Coca-Cola объявила об изъятии с рынка нескольких партий напитков в связи с выявлением в них пластиковых примесей. Согласно данным FDA, компания отозвала часть продукции в первых числах марта. В общей сложности было изъято 864 ящика, что составило более чем 10 000 единиц товара. В прошлом году японский производитель Kobayashi Pharmaceutical начал изучение обстоятельств гибели 76 человек, которые могли скончаться после употребления выпускаемых компанией пищевых добавок. До этого производитель отзывал партии продукции, которые могли быть связаны с летальными исходами.
Ранее генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов назвал технологии, которые избавят мир от новой пандемии.
По словам эксперта, вакцины на основе матричной — это технология будущего. Их принципиальное отличие и преимущество заключается в том, что они доставляют не сам антиген, а инструкции для его производства.