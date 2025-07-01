«Продолжайте побеждать!»: Трамп выпустил парфюмы в честь своих побед на выборах

В апреле в официальном онлайн-магазине Трампа открылась продажа кепок с надписью Trump 2028. Кепку можно приобрети за 50 долларов. На головном уборе вышит год, когда Дональд Трамп может в третий раз стать главой Белого дома, если его переизберут.