Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Продолжайте побеждать!»: Трамп выпустил парфюмы в честь своих побед на выборах

Президент США Дональд Трамп представил два новых парфюма, посвященных его победам на выборах главы государства в 2016 и 2024 годах.

Президент США Дональд Трамп представил два новых парфюма, посвященных его победам на выборах главы государства в 2016 и 2024 годах.

Ароматы получили название «Победа 45−47», что, по словам Трампа, отражает их суть: победу, силу и успех. Ароматы предназначены как для мужчин, так и для женщин.

— Купите себе бутылочку, и не забудьте купить ее для своих близких. Наслаждайтесь, получайте удовольствие и продолжайте побеждать, — призвал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Стоимость одного флакона аромата составляет 249 долларов США (около 20 тысяч рублей).

В апреле в официальном онлайн-магазине Трампа открылась продажа кепок с надписью Trump 2028. Кепку можно приобрети за 50 долларов. На головном уборе вышит год, когда Дональд Трамп может в третий раз стать главой Белого дома, если его переизберут.

В июне в США начали продавать футболку с надписью «папочка» и фотографией Дональда Трампа, сделанной во время его ареста в августе 2023 года. Одежда появилась на сайте официальной сувенирной продукции действующего президента Соединенных Штатов и его вице-президента Джей Ди Вэнса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше