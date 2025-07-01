«Продолжайте побеждать!»: Трамп выпустил парфюмы в честь своих побед на выборах

Президент США Дональд Трамп представил два новых парфюма, посвященных его победам на выборах главы государства в 2016 и 2024 годах.
Ароматы получили название «Победа 45−47», что, по словам Трампа, отражает их суть: победу, силу и успех. Ароматы предназначены как для мужчин, так и для женщин.
— Купите себе бутылочку, и не забудьте купить ее для своих близких. Наслаждайтесь, получайте удовольствие и продолжайте побеждать, — призвал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Стоимость одного флакона аромата составляет 249 долларов США (около 20 тысяч рублей).
В апреле в официальном онлайн-магазине Трампа открылась продажа кепок с надписью Trump 2028. Кепку можно приобрети за 50 долларов. На головном уборе вышит год, когда Дональд Трамп может в третий раз стать главой Белого дома, если его переизберут.
В июне в США начали продавать футболку с надписью «папочка» и фотографией Дональда Трампа, сделанной во время его ареста в августе 2023 года. Одежда появилась на сайте официальной сувенирной продукции действующего президента Соединенных Штатов и его вице-президента Джей Ди Вэнса.