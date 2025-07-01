Два дрона-детектора «Ястреб» отправлены в зону специальной военной операции

Из Красноярска отправили дроны на СВО.
Коллектив Дворца культуры «Свердловский» приобрёл два дрона-детектора «Ястреб» для поддержки участников специальной военной операции. Средства на покупку были собраны в ходе благотворительных концертов, проведённых на протяжении года.
Дроны были переданы герою — участнику СВО — на встрече в администрации района. Эти устройства призваны повысить безопасность бойцов, помогая в обнаружении вражеских беспилотников во время выполнения боевых задач.
В ближайшее время дроны будут отправлены обратно на передовую, сообщает телеграм-канал мэрии.