Власти придумали, как «закрепить» людей в регионах

Валентина Матвиенко на встрече членов совета палаты с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложила новый способ «закрепить» россиян в регионах, где они проживают.
Предложено запретить давать льготную семейную ипотеку вне региона прописки. Матвиенко объяснила свое предложение тем, что более половины ипотечных кредитов по льготным программам выдано в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
При этом 40 процентов взявших такой кредит граждан зарегистрированы в других субъектах федерации. Матвиенко сочла необходимым «усовершенствовать порядок» выдачи льготной семейной ипотеки. Такая ипотека не должна использоваться обходными путями в инвестиционных целях.
Этими мерами также будет стимулироваться жилищное строительство в регионах. Сейчас же наблюдается отток населения туда, где по базовым параметрам жизнь кажется лучше.
Однако, по мнению экспертов «Ведомостей», такое решение может препятствовать и карьерному росту людей, развитию профессиональных навыков. Вопрос находится в стадии обсуждения.
Василий Кучин.