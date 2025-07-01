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Власти придумали, как «закрепить» людей в регионах

Ипотеку могут не дать вне региона прописки, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Валентина Матвиенко на встрече членов совета палаты с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложила новый способ «закрепить» россиян в регионах, где они проживают.

Предложено запретить давать льготную семейную ипотеку вне региона прописки. Матвиенко объяснила свое предложение тем, что более половины ипотечных кредитов по льготным программам выдано в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

При этом 40 процентов взявших такой кредит граждан зарегистрированы в других субъектах федерации. Матвиенко сочла необходимым «усовершенствовать порядок» выдачи льготной семейной ипотеки. Такая ипотека не должна использоваться обходными путями в инвестиционных целях.

Этими мерами также будет стимулироваться жилищное строительство в регионах. Сейчас же наблюдается отток населения туда, где по базовым параметрам жизнь кажется лучше.

Однако, по мнению экспертов «Ведомостей», такое решение может препятствовать и карьерному росту людей, развитию профессиональных навыков. Вопрос находится в стадии обсуждения.

Василий Кучин.

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