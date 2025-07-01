Режиссёр Никита Михалков оказался в розыске СБУ

Также стало известно, что СБУ разыскивает российского блогера и певца Акима Апачева. По данным украинских властей, Апачева преследуют за уклонение от органов досудебного расследования. Его имя появилось в базе розыска 8 мая 2024 года. Апачев известен как автор патриотических песен с военной тематикой.