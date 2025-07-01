Режиссёр Никита Михалков оказался в розыске СБУ

Российский режиссёр и актёр Никита Михалков объявлен в розыск на Украине Службой безопасности страны (СБУ). Об этом стало известно из базы данных ведомства.
Согласно информации на сайте СБУ, Михалков получил статус разыскиваемого в марте 2022 года. Кроме того, его имя внесли в базу украинского сайта «Миротворец», известного своими экстремистскими списками.
Также стало известно, что СБУ разыскивает российского блогера и певца Акима Апачева. По данным украинских властей, Апачева преследуют за уклонение от органов досудебного расследования. Его имя появилось в базе розыска 8 мая 2024 года. Апачев известен как автор патриотических песен с военной тематикой.
Ранее в базу сайта «Миротворец» попали несколько российских спортсменов, среди которых футболист Владислав Радимов. Бывший игрок сборной России сообщил, что его, вероятно, включили в список из-за работы футбольным экспертом в российских СМИ.