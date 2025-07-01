В Братском районе обезвредили медведя, который выходил к жилым домам

Медведя, который накануне испугал жителей Братского района, обезвредили в ночь на 1 июля 2025 года. Об этом сообщает мэр района Николай Дружинин со ссылкой на работников Охотнадзора.
— Сегодня ночью охотоведы ликвидировали опасного хищника, который снова вышел в черту населенного пункта и бродил рядом с жилыми домами. Прошу жителей отнестись к принятым мерам с пониманием, — написал Дружинин в социальных сетях.
Напомним, косолапый бродил в районе улицы Горького в Вихоревке. Одна из местных жительниц сняла его прогулку на камеру — хищник перебегал дорогу.
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