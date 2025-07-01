Дворкин: адепты Виссариона продали квартиры ради него и остались без жилья

«Большая часть его последователей живут в отдаленном углу Красноярского края. Им просто некуда деваться, потому что они много лет назад продали свои квартиры в больших городах. Большую часть денег отдали секте, на остаток купили себе избы в деревнях. За эти годы у них разорваны социальные связи, им некуда возвращаться. Это несчастные люди с искалеченной судьбой», — отметил собеседник издания.