Дворкин: адепты Виссариона продали квартиры ради него и остались без жилья

Последователи секты Сергея Торопа, провозгласившего себя новым Христом -Виссарионом, основателя секты «Община единой веры», ради него продали свои квартиры и разорвали социальные связи. Об этом aif.ru рассказал профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Дворкин, комментируя вынесенный новосибирским судом приговор Сергею Торопу.
Основателя секты «Церковь последнего завета» приговорили к 12 годам лишения свободы. Его сподвижники — Владимир Ведерников и Вадим Редькин получили сроки по к 12 и 11 лет лишения свободы соответственно.
«Большая часть его последователей живут в отдаленном углу Красноярского края. Им просто некуда деваться, потому что они много лет назад продали свои квартиры в больших городах. Большую часть денег отдали секте, на остаток купили себе избы в деревнях. За эти годы у них разорваны социальные связи, им некуда возвращаться. Это несчастные люди с искалеченной судьбой», — отметил собеседник издания.
Профессор Дворкин обратил внимание на то, что сегодня основной костяк секты достаточно пожилой.
«Большая часть их детей, подрастая, бежит оттуда хоть куда. Они уезжают в города поблизости, Минусинск, Абакан, Красноярск, и там пытаются устроиться, а старшее поколение остается в общинах», добавил он.
Напомним, что дело руководителей «Общины Виссариона» — Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова — начали рассматривать в Новосибирске в сентябре 2022 года. Основателя секты и его сподвижников обвинили в организации деструктивной общины и насилии над её участниками.
С 1991 по сентябрь 2020 года обвиняемые основали и руководили религиозной организацией «Церковь последнего завета», у которой, по оценке профессора Дворкина, было больше 5 тысяч последователей. Тороп, Редькин и Ведерников проповедовали им учение «Единая вера». По версии следствия, применяли манипуляции и групповое психологическое насилие. Судом доказано, что 16 членам общины причинён моральный вред, 6 — тяжкий вред здоровью, 1 — вред средней тяжести. Как подчеркнул профессор Дворкин, на самом деле число пострадавших на порядки выше.