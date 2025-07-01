В Красноярском крае отложили запрет на продажу алкоголя в наливайках после 21:00

В Красноярском крае введение запрета на продажу алкоголя в наливайках после 21:00 отложено.
17 июня депутаты краевого Законодательного Собрания в первом чтении одобрили законопроект, который ограничивает продажу алкоголя с 21:00 до 10:00 в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Также предложено ввести запрет на продажу алкоголя 1 июня и 1 сентября.
На сессии заксобрания, которая состоится 10 июля, проект будет рассмотрен во втором чтении. 27 июня парламентарии внесли поправку, расширяющую запрет на продажу алкоголя с 21:00 до 10:00 не только на магазины, но и на наливайки в многоквартирных домах.
Как стало известно из сообщения заксобрания 30 июня, хотя проект будет обсужден 10 июля, вступление в силу новых ограничений перенесено на 1 марта 2026 года, чтобы дать бизнесу время адаптироваться к изменениям.
Ранее рассказывали, что в Красноярске полицейские изъяли почти 4 тысячи бутылок нелегального алкоголя.