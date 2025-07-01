В Красноярском крае отложили запрет на продажу алкоголя в наливайках после 21:00

На сессии заксобрания, которая состоится 10 июля, проект будет рассмотрен во втором чтении. 27 июня парламентарии внесли поправку, расширяющую запрет на продажу алкоголя с 21:00 до 10:00 не только на магазины, но и на наливайки в многоквартирных домах.