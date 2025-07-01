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Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

Мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов ввели в воздушной гавани Ульяновск, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Ульяновска (Баратаевка)», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов установлены в воздушной гавани Саратова.

В ночь на воскресенье временные ограничения на приземление и посадку самолётов действовали в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты.