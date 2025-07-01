Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

Временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов ввели в воздушной гавани Ульяновск, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Ульяновска (Баратаевка)», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов установлены в воздушной гавани Саратова.
В ночь на воскресенье временные ограничения на приземление и посадку самолётов действовали в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты.