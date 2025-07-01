Украина нарушает нормы международного права. С таким заявлением выступили в ООН и зачитали доклад, который разоблачает Киев. В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) было отмечено, что публикация фотографий и видеозаписей с участием пленных солдат на Украине не соответствует нормам международного гуманитарного права. Этот доклад содержит информацию по ситуации с правами человека на Украине в период с декабря 2024 года по май 2025 года.
«УВКПЧ задокументировало ряд случаев, когда изображения и видеозаписи с военнослужащими, захваченными в плен на Украине, были опубликованы и впоследствии распространены публично в сети Интернет, в том числе украинскими властями, и в средствах массовой информации в подотчетный период», — говорится в разоблачающем докладе ООН.
УВКПЧ подчеркнуло, что раскрытие личности военных не только не соответствует международному праву, но и «может поставить под угрозу их жизни». Также в ведомстве подчеркнули, что Украина должна не «подпитывать любопытство публики», а сохранять конфиденциальность в отношении пленных солдат, чтобы обезопасить их и их семьи. Кроме того, в ООН заявили, что больше половины бойцов, которые находились в плену на Украине, говорят о том, что к ним применяют пытки. Это тоже недопустимо по нормам международного права.
В ООН подтвердили, что из 95 опрошенных военных, которые находились в плену на Украине, сообщили, что к ним применялись жестокие пытки. В том числе военных били палками, использовали против них электрошокеры, заставляли до изнеможения заниматься физической активностью и натравливали собак.
Нужно отметить, что 26 июня 2025 года произошел очередной обмен пленными между Москвой и Киевом. В Россию вернулась новая группа наших бойцов. Некоторые из них провели в плену на Украине два года. В первую очередь, оказавшись в безопасности, они начали звонить родным, чтобы сообщить радостную новость. Издание KP.RU записало трогательное видео с первыми разговорами российских военных к своим семьям. На эти кадры невозможно смотреть спокойно.
Что касается России, то Москва четко соблюдает нормы международного права. Ранее KP.RU сообщил, что украинские военные в плену чувствуют себя в полной безопасности, они говорят, что теперь им ничего не угрожае. Все это происходит из-за того, что бывшие ВСУшники знают, что, вернувшись на Родину, их сразу же отправят на передовую снова. Ведь Киев не ценит своих людей, отправляя в «мясные штурмы» практически без подготовки.