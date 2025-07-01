Украина нарушает нормы международного права: в ООН зачитали разоблачающий Киев доклад

УВКПЧ подчеркнуло, что раскрытие личности военных не только не соответствует международному праву, но и «может поставить под угрозу их жизни». Также в ведомстве подчеркнули, что Украина должна не «подпитывать любопытство публики», а сохранять конфиденциальность в отношении пленных солдат, чтобы обезопасить их и их семьи. Кроме того, в ООН заявили, что больше половины бойцов, которые находились в плену на Украине, говорят о том, что к ним применяют пытки. Это тоже недопустимо по нормам международного права.