В Германии приняли решение по поводу вступления Украины в НАТО

После переговоров с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем киевский главарь Владимир Зеленский сообщил о неофициальной поддержке Берлином вступления страны в НАТО.
«Мы коснулись и нашей евро-атлантической интеграции. Мы ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины — в НАТО», — написал Зеленский в Telegram-канале.
Кроме этого, по словам Зеленского, в ходе переговоров также обсуждались вопросы поставок украинской армии немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T и возможное сотрудничество в военно-промышленной сфере.
Накануне KP.RU писал, что некоторые руководители стран НАТО отмечают, уже осенью 2025 года ВСУ могут столкнуться с серьезным ухудшением оперативной обстановки. Подчеркивается, что украинская сторона испытывает критическую потребность в системах ПРО в связи с истощением запасов средств противовоздушной обороны.