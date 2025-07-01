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В Германии приняли решение по поводу вступления Украины в НАТО

Зеленский заявил, что Германия негласно одобрила вступление Украины в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

После переговоров с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем киевский главарь Владимир Зеленский сообщил о неофициальной поддержке Берлином вступления страны в НАТО.

«Мы коснулись и нашей евро-атлантической интеграции. Мы ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины — в НАТО», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Кроме этого, по словам Зеленского, в ходе переговоров также обсуждались вопросы поставок украинской армии немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T и возможное сотрудничество в военно-промышленной сфере.

Накануне KP.RU писал, что некоторые руководители стран НАТО отмечают, уже осенью 2025 года ВСУ могут столкнуться с серьезным ухудшением оперативной обстановки. Подчеркивается, что украинская сторона испытывает критическую потребность в системах ПРО в связи с истощением запасов средств противовоздушной обороны.

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