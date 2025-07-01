Мошенники разработали новую схему обмана россиян

Отмечается, что в основе нового обмана популярная у злоумышленников схема «Антикино». Так, первый этап мошеннической схемы не изменился: аферист под видом привлекательной девушки из Москвы, Санкт-Петербурга или из любого другого крупного российского города размещает анкету в соцсетях, на сайте знакомств или в специальном Telegram-боте. Иногда для этого используют взломанные аккаунты реальных пользователей.