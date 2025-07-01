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Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Ульяновска

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту города Ульяновска.

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту города Ульяновска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка; код ИКАО: UWLL)», — написал представитель Росавиации.

Ограничения действуют с 05:50 по московскому времени.

Также с 04:09 Росавиация временно закрыла аэропорт Саратова (Гагарин). О снятии ограничений в воздушной гавани этого города пока не сообщалось.