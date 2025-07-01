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Верховный суд разъяснил права супругов на квартиру, купленную до брака

Верховный суд России разъяснил правила раздела жилья, приобретённого до брака, в случае развода. Судебная коллегия по гражданским делам вынесла определение, в котором подтвердило, что квартира, купленная до вступления в брак, не подлежит разделу как совместное имущество, даже если платежи за неё производились после регистрации брака. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Дело касалось бывших супругов из Ставрополя, проживших вместе 13 лет. Мужчина приобрёл трёхкомнатную квартиру по договору долевого участия до свадьбы, однако часть выплат за неё была сделана уже в браке. Право собственности было оформлено только после заключения брака. Жена потребовала разделить жилплощадь пополам, аргументируя это вложениями собственных средств и денег полученных в подарок на свадьбу, а также помощью родственников.

«Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключённого до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов», — говорится в заявлении.

При этом судебная инстанция подчеркнула возможность защиты интересов второго супруга. Если часть средств на покупку жилья была внесена из общего бюджета семьи или лично женой, она вправе требовать компенсацию.

А ранее депутат Виталий Милонов поддержал идею Минюста о предоставлении услуги медиатора супругам, которые решили развестись. Как отметил чиновник, право россиян на услуги психолога действительно поможет «в некоторой степени» уменьшить количество разводов.