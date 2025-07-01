Верховный суд разъяснил права супругов на квартиру, купленную до брака

Дело касалось бывших супругов из Ставрополя, проживших вместе 13 лет. Мужчина приобрёл трёхкомнатную квартиру по договору долевого участия до свадьбы, однако часть выплат за неё была сделана уже в браке. Право собственности было оформлено только после заключения брака. Жена потребовала разделить жилплощадь пополам, аргументируя это вложениями собственных средств и денег полученных в подарок на свадьбу, а также помощью родственников.