В Омске ищут сотрудников на высокую зарплату от 120 до 200 тысяч рублей

От 160 до 180 тысяч рублей будет зарабатывать инженер ПТО. Работа на территории золотоизвлекательной фабрики в Камчатском крае. Требуется опыт работы инженером ПТО от года, высшее образование в области строительства, навык чтения проектной документации. В задачи входит: технический анализ проектной документации, решение вопросов о внесении изменений в проектную документацию, работа с проектами, заказчиком, составление актов выполненных работ. Командировки в режиме 60/30, проезд к месту выполнения работы, питание и проживание за счет работодателя.