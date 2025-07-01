В Омске ищут сотрудников на высокую зарплату от 120 до 200 тысяч рублей

Самой доходной стала вакансия маляра — ему обещают платить 200 тысяч рублей. В обязанностях: укрывание полиэтиленовой пленкой, демонтаж и нанесение огнезащиты. Требуется опыт работы на высоте. График работы 6/1, формат работы разъездной: дорога и проживание за счет работодателя.
От 160 до 180 тысяч рублей будет зарабатывать инженер ПТО. Работа на территории золотоизвлекательной фабрики в Камчатском крае. Требуется опыт работы инженером ПТО от года, высшее образование в области строительства, навык чтения проектной документации. В задачи входит: технический анализ проектной документации, решение вопросов о внесении изменений в проектную документацию, работа с проектами, заказчиком, составление актов выполненных работ. Командировки в режиме 60/30, проезд к месту выполнения работы, питание и проживание за счет работодателя.
Врач-кардиолог в специализированном медцентре кардиологии может получать от 150 тысяч рублей. Нужно принимать пациентов, проводить обследования, назначать лечение, проводить мероприятия по реабилитации. Нужен опыт работы и степень кандидата медицинских наук по специализации «Кардиология». Иногороднему кандидату компания предоставит жилье и помощь в переезде.
До 130 тысяч рублей будет зарабатывать токарь-расточник. В обязанности входит расточка, гильзовка и хонингование блока цилиндров. Необходимо уметь пользоваться измерительным инструментом, соблюдать чистоту и приходить на работу без опозданий. График: с 9:00 до 18:00.
От 120 тысяч рублей будет получать электромонтажник. Нужно будет монтировать электрооборудование, металлоконструкции, кабель и кабеленесущие системы, СКУД, видеонаблюдение, наружное освещение. У сотрудника должен быть опыт работы от года. Работа в Уральском федеральном округе, командировочные расходы, проезд и проживание оплачивает компания.
Также от 120 тысяч рублей будет зарабатывать врач ультразвуковой диагностики. Нужно будет проводить ультразвуковые исследования, выявлять причины заболевания и участвовать в составлении комплексного плана лечения, взаимодействие с врачами других специализаций. У врача должно быть высшее образование, интернатура/ординатура, действующий сертификат по ультразвуковой диагностике, аккредитация. График работы обсуждается индивидуально.