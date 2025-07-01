В Красноярске из ночного клуба вывезли 90 кг просроченных продуктов

В Красноярске прокуратура провела масштабную проверку в ночном клубе на улице Молокова после обращения бывшего сотрудника заведения.
В ходе ревизии были выявлены серьезные нарушения санитарных норм и трудового законодательства.
Как выяснили прокуроры, клуб, предлагая своим посетителям готовые блюда и напитки, систематически задерживал выплаты зарплат работникам. Кроме того, были зафиксированы случаи использования ингредиентов сомнительного происхождения, отсутствие ветеринарных сертификатов на многие продукты, а также хранение просроченной еды и замороженных ягод без необходимой маркировки.
В результате проверки прокуратура возбудила административные дела против владельца клуба по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях, включая нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности.
В соответствии с предписанием прокуратуры все обнаруженные нарушения были устранены, и на свалку было вывезено 90 кг подозрительной и просроченной продукции.
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