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В Красноярске из ночного клуба вывезли 90 кг просроченных продуктов

В Красноярске прокуратура провела масштабную проверку в ночном клубе на улице Молокова после обращения бывшего сотрудника заведения.

В Красноярске прокуратура провела масштабную проверку в ночном клубе на улице Молокова после обращения бывшего сотрудника заведения.

В ходе ревизии были выявлены серьезные нарушения санитарных норм и трудового законодательства.

Как выяснили прокуроры, клуб, предлагая своим посетителям готовые блюда и напитки, систематически задерживал выплаты зарплат работникам. Кроме того, были зафиксированы случаи использования ингредиентов сомнительного происхождения, отсутствие ветеринарных сертификатов на многие продукты, а также хранение просроченной еды и замороженных ягод без необходимой маркировки.

В результате проверки прокуратура возбудила административные дела против владельца клуба по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях, включая нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности.

В соответствии с предписанием прокуратуры все обнаруженные нарушения были устранены, и на свалку было вывезено 90 кг подозрительной и просроченной продукции.

Ранее рассказывали, что в Красноярске из магазинов «Светофор» изъяли 300 кг мяса и рыбы.