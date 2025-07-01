В Красноярске из ночного клуба вывезли 90 кг просроченных продуктов

Как выяснили прокуроры, клуб, предлагая своим посетителям готовые блюда и напитки, систематически задерживал выплаты зарплат работникам. Кроме того, были зафиксированы случаи использования ингредиентов сомнительного происхождения, отсутствие ветеринарных сертификатов на многие продукты, а также хранение просроченной еды и замороженных ягод без необходимой маркировки.