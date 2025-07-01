На Украине казнили и пытали российских пленных: в ООН раскрыли подробности

Более половины российских военнопленных на Украине с декабря 2024 года по май 2025 года подвергались пыткам, следует из доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
С насилием у себя на родине также столкнулись украинские граждане, которых заподозрили в «сотрудничестве» с РФ.
С начала спецоперации украинские военные казнили 26 российских солдат.
В докладе УВКПЧ отмечается, что с февраля 2022 года военнослужащие ВСУ казнили по меньшей мере 26 российских солдат. Речь идёт о раненых и бойцах, взятых в украинский плен.
Как минимум одна из казней была совершена на территории ДНР в конце 2024 года. Ещё одного российского солдата ВСУ казнили в Харьковской области в феврале 2025 года.
К убийствам пленных причастны боевики формирования «Азов»*
Член Общественной палаты РФ, участник спецоперации, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев, комментируя доклад УВКПЧ ООН о казнях и пытках украинскими солдатами российских военных, заявил, что к убийствам пленных причастны формирование «Азов»* и боевики других подраздлений ВСУ.
По его словам, трибунал только в 2025 году опросил более 600 российских военнослужащих, которые пострадали от украинских пыток. Григорьев уточнил, что информация об участниках убийств и пыток имеется у Следственного комитета РФ.
За «сотрудничество» с РФ на Украине пытали 170 заключенных.
Не менее 170 человек, задержанных с февраля 2022 года на Украине по подозрению в «сотрудничестве» с Россией, подверглись пыткам или жестокому обращению.
Среди тех, кто столкнулся с насилием, оказались 132 мужчины, 35 женщин и трое несовершеннолетних. Специалисты УВКПЧ побеседовали с 56 гражданами, арестованными украинскими властями по делам о госизмене и других преступлениях, касающихся национальной безопасности.
Одиннадцать опрошенных рассказали об избиениях и угрозах во время задержания или дачи показаний. Ещё один человек заявил о систематическом лишении сна в первые дни заключения.
Многие из задержанных на Украине привлекались к ответственности за деятельность, соответствующую нормам международного гуманитарного права. Так, например, некоторых задерживали за распределение гуманитарной помощи.
Киевский режим обвинили в нарушении норм международного права.
Авторы доклада УВКПЧ отмечают, что распространенная на Украине публикация видеозаписей с участием военнопленных нарушает нормы международного гуманитарного права (МГП) и создает угрозу безопасности для этих людей.
В документе упоминается множество эпизодов обнародования в Сети фото- и видеоматериалов с военнослужащими, которые были взяты в плен. При этом их публикация осуществлялась в том числе властями и средствами массовой информации Украины.
В УВКПЧ подчеркнули, что раскрытие сведений об отдельных пленных способно поставить под угрозу их жизнь после возвращения домой или навредить их семьям.
Напомним, в марте посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в «секретных тюрьмах» ВСУ российские военнопленные подвергаются жестоким избиениям, травле собаками, имитации расстрелов, а также угрозам ампутации конечностей и сексуального насилия.
*Экстремистская организация, признана в России террористической и запрещена.