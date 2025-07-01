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Омичи пожаловались на тошнотворный запах в городе

На утро 1 июля 2025 года уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидался ночью и утром повышенный, а днем пониженный.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 30 июня 2025 года, в группе «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте» опубликована анонимная жалоба, автор которой заявляет о примесях в воздухе, напоминающих газ.

«Вроде уже год или 2 более-менее не пахло, и вот опять. В нефтяниках сильно воняет газом!» — говорится в тексте.

Заявителя поддержали в комментариях, отмечая схожее ощущение и в других частях города. У некоторых выброс вызвал ощущение тошноты.

«12-й мкр. чуть не вырвало, как в газовой камере», — поделился мнением пользователь под аккаунтом Надежда Викторовна.

Запах, в частности, ощущали по улице Орджоникидзе, Рабиновича, в поселке Береговом и в районе аграрного университета и даже на левом берегу города.

Отметим, с 21 часа 30 июня до 8 часов 1 июля 2025 года передавались метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.