Пермякам предлагают пройти опрос о перспективах развития предпринимательства в городе

Опрос о перспективах развития предпринимательства в Перми проводится для изучения мнения граждан о бизнес-климате в городе, о готовности заниматься предпринимательством, а также определения наиболее важных и значимых тем, связанных с этой сферой.
Результатом станет информация о предполагаемых тенденциях в отраслях экономики Перми, о новых рыночных возможностях, которая поможет оценить положение бизнеса в текущей экономической ситуации, определить условия дальнейшего развития предпринимательской деятельности и меры поддержки.
Проголосовать можно до 13 июля на портале «Госуслуги» или на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».
Напомним, в Перми продолжается опрос о благоустройстве сада Декабристов.