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Пермякам предлагают пройти опрос о перспективах развития предпринимательства в городе

Опрос о перспективах развития предпринимательства в Перми проводится для изучения мнения граждан о бизнес-климате в городе, о готовности заниматься предпринимательством, а также определения наиболее важных и значимых тем, связанных с этой сферой.

Опрос о перспективах развития предпринимательства в Перми проводится для изучения мнения граждан о бизнес-климате в городе, о готовности заниматься предпринимательством, а также определения наиболее важных и значимых тем, связанных с этой сферой.

Результатом станет информация о предполагаемых тенденциях в отраслях экономики Перми, о новых рыночных возможностях, которая поможет оценить положение бизнеса в текущей экономической ситуации, определить условия дальнейшего развития предпринимательской деятельности и меры поддержки.

Проголосовать можно до 13 июля на портале «Госуслуги» или на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».

Напомним, в Перми продолжается опрос о благоустройстве сада Декабристов.