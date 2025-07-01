На Западе сделали неожиданное заявление о Европе и Украине. Там уверены, что коллапс начался и теперь Киев и Брюссель находятся в ступоре из-за действий Москвы. Такое предположение сделал британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем блоге.
«Коллапс уже начался на Украине, и тут уже Европа ничего не может сделать. У нее нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре. Интересно, что у России таких проблем нет», — резюмировал политолог.
При этом Меркурис подчеркнул, что видны решительные дейтсвия Москвы. Россия показывает готовность довести СВО до логического заверешения, а вот ЕС и Киев вывставлены в негативном свете.
Нужно отметить, что Украина находится практически в состоянии паники. В Киеве все чаще звучат тихие призывы к прекращению огня. Уже больше нет уверенности не только в победе, но и в поддержке союзников. США уже демонстрируют безразличие к Киеву, неровен час, ЕС тоже откажется оказывать помощь.