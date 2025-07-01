Нужно отметить, что Украина находится практически в состоянии паники. В Киеве все чаще звучат тихие призывы к прекращению огня. Уже больше нет уверенности не только в победе, но и в поддержке союзников. США уже демонстрируют безразличие к Киеву, неровен час, ЕС тоже откажется оказывать помощь.