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Украина перешла на европейский стандарт напряжения в электросетях

Украина продолжает попытки стать частью Европой.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля на Украине введен в действие европейский стандарт напряжения 230 В, заменивший прежний показатель в 220 В.

Данные поправки были утверждены Нацкомиссией Украины в нормативы распределительных систем 2018 года. По словам регулятора, нововведение улучшит качество электроснабжения и повысит энергоэффективность.

Помимо основного напряжения, на Украине изменился и допустимый диапазон отклонений — теперь от 207 до 253 В вместо прежних 198−242 В. Как заверяет регулятор, новый стандарт безопасен для бытовой техники и не создает риска возгораний.

Ранее KP.RU писала, что Словакия, похоже, устала от наплыва украинских беженцев — 25 июня 2025 года правительство утвердило пятилетний план регулирования миграционных потоков, получивший название «Национальная стратегия по управлению убежищем и миграцией».