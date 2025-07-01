Ланг: Пугачева оскорбила Резника из-за тяжелой психологической проблемы

«Поведение и ответ Аллы Пугачевой говорит о том, что она недовольна той позицией, которую сейчас занимает. Когда человек живет в счастье, в гармонии, человек никогда не будет испытывать вообще в целом к окружающим людям какую-то агрессию, тем более к друзьям, знакомым. Сколько ей Резник написал песен, благодарности нет никакой», отметил он.