Ланг: Пугачева оскорбила Резника из-за тяжелой психологической проблемы

Оскорбительный ответ Аллы Пугачевой на поздравление с днем рождения от поэта-песенника Ильи Резника говорит о тяжелой психологической проблеме у артистки. Об этом aif.ru сказал психолог Сергей Ланг.
«Поведение и ответ Аллы Пугачевой говорит о том, что она недовольна той позицией, которую сейчас занимает. Когда человек живет в счастье, в гармонии, человек никогда не будет испытывать вообще в целом к окружающим людям какую-то агрессию, тем более к друзьям, знакомым. Сколько ей Резник написал песен, благодарности нет никакой», отметил он.
По словам эксперта, недовольство Пугачевой связано с тем, что она и Максим Галкин* осознают, что совершили ошибку.
«Они сбежали, как им казалось, с тонущего корабля, но корабль не затонул, наоборот, плывёт и процветает. Гордость не позволяет им эти ошибки признать. Поэтому они испытывают негатив к людям, которые как раз таки остались верны своему зрителю, своей стране. Поведение и комментарии Пугачевой показывают, что она находится в очень тяжелой психологической проблеме», — объяснил поведение певицы психолог.
Поэт-песенник Илья Резник рассказал СМИ, что Пугачева оскорбила его, назвав предателем. Он поздравил артистку в соцсетях с днем рождения, а в ответ получил оскорбительное сообщение. После этого общение поэта с уехавшей из России исполнительницей прекратилось.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.