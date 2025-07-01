В период отпусков молдавские власти обещают ускоренное пересечение границы: Куда звонить, чтобы выяснить, на каких КПП очереди

В сезон отпусков в Молдове ускорят пересечение границы.
Таможенная служба и Пограничная полиция Молдовы объявили о ряде мер, направленных на обеспечение более быстрого и комфортного пересечения государственной границы в условиях увеличения потока путешественников в летний период. Как сообщает IPN, работа на пунктах пропуска организована в усиленном режиме.
Путешественникам рекомендуется заранее ознакомиться с ситуацией на КПП и убедиться в наличии действительных документов. Также власти призывают использовать все доступные пограничные переходы, чтобы равномерно распределить нагрузку на инфраструктуру.
Для эффективного управления движением и синхронизации действий поддерживается тесное сотрудничество с таможенными и пограничными структурами Румынии и Украины, отмечают официальные источники.
Дополнительную информацию можно получить круглосуточно в Едином центре вызовов Таможенной службы по номеру +373 22 78−88−88, а также в колл-центре Пограничной полиции по номеру +373 22 259 717.
Таможенная служба и Пограничная полиция призывают всех участников дорожного движения проявлять терпение, сохранять спокойствие и уважительно относиться к дежурному персоналу, заверяя, что прилагают все усилия для обеспечения максимально комфортного путешествия в этот напряжённый период.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Европа меняет банкноты: Как будут выглядеть новые евро и о чем надо знать жителям Молдовы — срочно чистим заначки.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро (далее…).
Власти поощряют языковое разделение народа Молдовы: В каких случаях резко вспоминается у молдаван знание русского, а у русскоязычных — молдавского.
Но к чему в нашей многонациональной стране такие вот «вагонные споры» (далее…).
«Плюсов нет»: В Кишиневе квартиру-двушку, похожую на помойку, продают за 90 тысяч евро — риэлторы, показывая её, теряют сознание.
Запах в квартире такой, что сами риэлторы в обморок падают [видео] (далее…).