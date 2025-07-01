В период отпусков молдавские власти обещают ускоренное пересечение границы: Куда звонить, чтобы выяснить, на каких КПП очереди

Таможенная служба и Пограничная полиция Молдовы объявили о ряде мер, направленных на обеспечение более быстрого и комфортного пересечения государственной границы в условиях увеличения потока путешественников в летний период. Как сообщает IPN, работа на пунктах пропуска организована в усиленном режиме.