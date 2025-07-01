Главный тренер омского «Иртыша» официально ушёл в отставку

Руководство омского футбольного клуба «Иртыш» официально сообщило о завершении контракта с главным тренером команды Максимом Мишаткиным. Клуб также покидают тренер-аналитик Николай Овечкин, тренер вратарей Роман Тарасов и тренер по ОФП Александр Шуленин.
51-летний Максим Мишаткин возглавлял омскую команду с весны 2024 года. Под его наставничеством «Иртыш» сыграл 12 игр, заработав 21 очко. По завершении сезона команда заняла восьмую строчку в итоговой таблице.
Новым главным тренером ФК «Иртыша» может стать Владимир Щербак. Официальных заявлений от клуба на этот счёт пока не прозвучало.
Отметим, что в этом году клубу «Иртыш» исполнилось 79 лет.