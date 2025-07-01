Иностранцев предупредили об изменениях в экзамене в вузы по русскому языку

Ранее в министерстве отмечали, что рассматривают возможность введения единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. Ранее сообщалось, что в 2026 году в экзаменах на знание русского языка для мигрантов может появиться устная часть, соответствующее предложение подготовила рабочая группа Рособрнадзора. В ведомстве отмечали, что технология устного тестирования уже применяется в ЕГЭ по иностранным языкам, однако для внедрения нововведения требуется проработка вопросов оценки и организации процедуры.