Никита Михалков объявлен в розыск на Украине

Российский режиссер и актер Никита Михалков в розыске на Украине по линии Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.
Согласно информации на сайте СБУ, Михалков имеет статус разыскиваемого с марта 2022 года. Кроме того, он внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.
СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский подписывает указы о введении санкций против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых украинская сторона обвиняет в сотрудничестве с Россией, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что российский актер Михаил Ефремов также был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*, когда отбывал наказание в колонии в Белгородской области. По данным «Миротворца»*, Ефремов является пособником «российских военных преступлений и соучастником преступлений против Украины и ее граждан».
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.