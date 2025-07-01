Никита Михалков объявлен в розыск на Украине

Ранее стало известно, что российский актер Михаил Ефремов также был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*, когда отбывал наказание в колонии в Белгородской области. По данным «Миротворца»*, Ефремов является пособником «российских военных преступлений и соучастником преступлений против Украины и ее граждан».