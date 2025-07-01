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Башкирского предпринимателя привел к неприятностям прием на работу бывшего чиновника

В Башкирии бизнесмен взял на работу экс-чиновника и получил штраф.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлибашевском районе Башкирии оштрафовали предпринимателя за незаконный прием на работу экс-чиновника. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в минувшем апреле бизнесмен принял на работу бывшего управляющего делами сельсовета, нарушив установленный порядок. Работодатель не направил в десятидневный срок обязательное уведомление о заключении трудового договора на прежнее место службы сотрудника, что является требованием антикоррупционного законодательства.

По результатам проверки предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей. Прокуратура также внесла ему представление о недопустимости подобных нарушений в будущем.

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