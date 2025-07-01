Санчес не стала показывать Безосу кое-что интересное до свадьбы

61-летний Безос и 55-летняя Санчес официально оформили отношения 27 июня на острове Сан-Джорджо Маджоре (Венеция, Италия). При этом таблоид Page Six, ссылаясь на информированные источники, утверждал, что пара зарегистрировала брак в США незадолго до торжества. Издание также упоминало трёх неназванных юристов, заявлявших о подписании влюблёнными брачного договора на крупную сумму.