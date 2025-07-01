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Санчес не стала показывать Безосу кое-что интересное до свадьбы

Лорен Санчес отказалась демонстрировать Джеффу Безосу свадебное платье до церемонии бракосочетания, о чем в беседе с People рассказала редактор новостей и свадебного раздела Vogue Italy Лаура Тортора.

Лорен Санчес отказалась демонстрировать Джеффу Безосу свадебное платье до церемонии бракосочетания, о чем в беседе с People рассказала редактор новостей и свадебного раздела Vogue Italy Лаура Тортора.

По информации представительницы глянца, миллиардер просил невесту показать свадебное убранство во время финальной примерки наряда от Dolce & Gabbana. Санчес предпочла сохранить вид платья в секрете до праздничного события, желая преподнести возлюбленному сюрприз.

Тортора подчеркнула, что наряд удалось скрыть от жениха и во время предсвадебной фотосессии для Vogue. Основатель Amazon ожидал избранницу в помещении, окна которого не имели вида на площадку проведения съемок.

61-летний Безос и 55-летняя Санчес официально оформили отношения 27 июня на острове Сан-Джорджо Маджоре (Венеция, Италия). При этом таблоид Page Six, ссылаясь на информированные источники, утверждал, что пара зарегистрировала брак в США незадолго до торжества. Издание также упоминало трёх неназванных юристов, заявлявших о подписании влюблёнными брачного договора на крупную сумму.

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