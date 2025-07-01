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В Иркутске зафиксировано значительное снижение заболеваемости туберкулезом

Наиболее проблемными округами в 2025 году остаются Ленинский и Октябрьский.

Источник: Комсомольская правда

За последние 10 лет показатели по туберкулезу в Иркутске улучшились в несколько раз: заболеваемость снизилась в 2,5 раза, смертность — в 4 раза, а распространенность — в 4,6 раза. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, эти данные озвучили на заседании межведомственной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний.

Наиболее проблемными округами в 2025 году остаются Ленинский и Октябрьский, где выявлено больше всего случаев. При этом в Октябрьском и Правобережном округах с начала года не зарегистрировано ни одного летального исхода от этой болезни.

— Ситуация требует комплексного подхода, — отметила начальник департамента здравоохранения Нина Перфильева. — Мы усиливаем профилактику, особенно среди групп риска и школьников, а также проводим регулярные диагностические акции с использованием передвижных флюорографов.

Помимо этого на заседании обсудили общую смертность населения: за пять месяцев 2025 года она выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины — внешние факторы (ДТП, травмы, отравления), болезни системы кровообращения и онкологические заболевания.

В рамках утвержденного плана мер усилят контроль за профилактическими осмотрами (целевой показатель — 95% охвата групп риска) и просветительскую работу. Особое внимание уделят пациентам, уклоняющимся от лечения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что турист трагически погиб на глазах у друзей в Сочи.