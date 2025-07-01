Омичи жалуются на жуткую химозную вонь в воздухе

Первые тревожные обращения стали поступать в группу «Проект “Дыши” Омск» во «Вконтакте» еще вчера вечером, и их поток не иссяк до сих пор. По оценке омичей, Омск превратился в газовую камеру, как в 2017 году, когда омичей травили этилмеркаптаном. В группе десятки жалоб со всех уголков города.