Омичи жалуются на жуткую химозную вонь в воздухе

Вчера, 30 июня, Обь-Иртышское УГМС объявило о неблагоприятных для рассеивания выбросов метеорологических условиях. Особый режим был введен с 21:00 и до 8 утра сегодняшнего дня. На это время предприятия обязаны были снизить объемы выхлопов, но, видимо, этого не сделали — омичи массово жалуются на химозную вонь в воздухе.
Первые тревожные обращения стали поступать в группу «Проект “Дыши” Омск» во «Вконтакте» еще вчера вечером, и их поток не иссяк до сих пор. По оценке омичей, Омск превратился в газовую камеру, как в 2017 году, когда омичей травили этилмеркаптаном. В группе десятки жалоб со всех уголков города.
«Резкий запах газа, дышать нечем, дыхание останавливается», — написала Татьяна, живущая на Левом берегу возле БСМП-1.
«Улица Дианова — газовая камера. Изначально подумала, что может быть, утечка, позвонила в газовую службу. Там сказали, что, скорее всего, выбросы, так как уже не первая жалоба», — рассказала о такой же проблеме омичка Юлия.
«Герцена, ТЦ “Омский”, вместо воздуха — газ! Дышать просто нечем от слова совсем!», — сообщила Екатерина.
Сильный химический и газовый запах, по сообщениям омичей, ощущается буквально везде: в Нефтяниках, на Пригородных и Поселковых, по улице Маркса.
По некоторым из адресов выезжала мобильная эколаборатория регионального минприроды. Результаты исследований пока неизвестны. Данные мониторинга УГМС за 30 июня—1 июля будут обнародованы позднее.