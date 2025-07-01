Аэропорт Казани временно прекратил прием и отправку рейсов

В настоящее время воздушная гавань не осуществляет приём и отправку рейсов. Персонал аэропорта, включая экипажи воздушных судов, авиадиспетчеров и других специалистов, принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, отметил официальный представитель ведомства Артём Кореняко.