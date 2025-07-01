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Аэропорт Казани временно прекратил прием и отправку рейсов

Воздушная гавань Казани не осуществляет приём и отправку рейсов.

Источник: Аргументы и факты

В целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в аэропорту Казани были введены временные ограничения на их прибытие и отправление, сообщает Росавиция.

В настоящее время воздушная гавань не осуществляет приём и отправку рейсов. Персонал аэропорта, включая экипажи воздушных судов, авиадиспетчеров и других специалистов, принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, отметил официальный представитель ведомства Артём Кореняко.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в воздушной гавани Саратова и Ульяновска.