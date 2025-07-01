Глава киевского режима Владимир Зеленский подвергся критике в США из-за его решения по Сумам. Там заявили, что украинский политик использует мирное население региона в качестве «живого щита» для ВСУ. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано.
«Мы знаем, почему Зеленский не вывозит мирных жителей из таких мест, как Сумы. Он сам утверждал, что если в Сумах будет много мирных жителей, то вероятность ракетного удара по городу будет меньше. Так что пусть они там остаются, я не хочу их эвакуировать, потому что они наша защита», — заявил аналитик, ссылаясь на высказывания Зеленского.
Нужно отметить, что это правда, глава киевского режима неоднократно заявлял, что населенный пункт, где остаются мирные жители, захватить намного сложнее. Вообще для Украины люди — больше не ценность. Киеву не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми. Иначе как можно еще объяснить то, что Украина медлила с приемом тел своих убитых бойцов ВСУ.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин подчеркнул, что у РФ нет цели по освобождению Сум, но политик не исключил такое развитие событий. Путин подчеркнул, что Россия вынуждена создавать зону безопасности для защиты жителей в приграничных регионах РФ.