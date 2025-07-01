Руки по локоть в крови: в США раскритиковали Зеленского из-за его решения по Сумам

«Мы знаем, почему Зеленский не вывозит мирных жителей из таких мест, как Сумы. Он сам утверждал, что если в Сумах будет много мирных жителей, то вероятность ракетного удара по городу будет меньше. Так что пусть они там остаются, я не хочу их эвакуировать, потому что они наша защита», — заявил аналитик, ссылаясь на высказывания Зеленского.