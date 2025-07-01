В Иркутске пенсионеру вернут украденные мошенниками 1,1 миллиона

В Иркутске 76-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенничества — пенсионер перевел почти один миллион рублей на «безопасный счет», поверив неизвестному, представившемуся полицейским.
— Прокуратура Октябрьского района подала иск в суд о взыскании суммы ущерба и процентов за пользование чужими средствами. Требования были удовлетворены в полном объеме, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.
Мошенничество произошло в марте 2024 года, тогда и завели уголовное дело. Переведенные средства были найдены на счете у жителя Приморского края. Сумма, по решению Арсеньевского городского суда составила 1,1 миллиона рублей. Прокуратура взяла исполнение судебного решения под контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники похитили более 20 миллионов за три дня в Приангарье. Самой крупной суммы лишилась работница промышленного предприятия, у нее украли 12 миллионов.